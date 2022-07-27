moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

龍源電力短線跌勢有望喘穩

內地為達致「碳達峰」和「碳中和」目標，將繼續推進清潔能源的發展。國家財政部上月底公佈，向內地11個省區可再生能源電價附加補助，共計資金27.5億元（人民幣，下同），其中風電和光伏補貼分別為14.7億元和12.5億元；憧憬隨著補貼加快回收，將有助電企減輕現金壓力。另外，踏入夏季，內地用電量將逐步進入高峰。今年6月份，全社會用電量7,451億千瓦時，按年增加4.7%，日均用電量按月上升14.7%。

龍源電力（0916）在風電行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。根據公司初步統計，今年6月，集團按合併報表口徑完成發電量548.36萬兆瓦時，按年增加22.1%，其中風電上升25.3%至442萬兆瓦時，而火電發電量和其他可再生能源發量，分別增加1.4%和107.8%。今年首6個月，集團累計完成發電量3,630.5萬兆瓦時，按年上升9.7%，其中風電增長10.3%至3,021.5萬兆瓦時，火電和其他可再生能源發電量分別增加0.2%和86%。

今年3月底，集團控股裝機容量28,700兆瓦，其中風電、火電和其他可再生能源的控股裝機容量分別為25,661兆瓦、1,875兆瓦和1,164兆瓦。今年第一季度，集團營業額104.22億元，按年上升4.8%，純利減少22.9%至22.58億元。隨著集團的風電平均利用小時上升，以及風電平均上網電價增加，有助帶動整體業務增長。

走勢上，自7月初形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線回落至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮12.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力17元，不跌穿11.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie