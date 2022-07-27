龍源電力短線跌勢有望喘穩

龍源電力（0916）在風電行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。根據公司初步統計，今年6月，集團按合併報表口徑完成發電量548.36萬兆瓦時，按年增加22.1%，其中風電上升25.3%至442萬兆瓦時，而火電發電量和其他可再生能源發量，分別增加1.4%和107.8%。今年首6個月，集團累計完成發電量3,630.5萬兆瓦時，按年上升9.7%，其中風電增長10.3%至3,021.5萬兆瓦時，火電和其他可再生能源發電量分別增加0.2%和86%。

今年3月底，集團控股裝機容量28,700兆瓦，其中風電、火電和其他可再生能源的控股裝機容量分別為25,661兆瓦、1,875兆瓦和1,164兆瓦。今年第一季度，集團營業額104.22億元，按年上升4.8%，純利減少22.9%至22.58億元。隨著集團的風電平均利用小時上升，以及風電平均上網電價增加，有助帶動整體業務增長。

走勢上，自7月初形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線回落至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮12.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力17元，不跌穿11.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie