歐舒丹銷售增長維持理想

2023財年第一季度，L’OCCITANE en Provence的銷售淨額2.91億歐元，按固定匯率計算的增長5.9%；ELEMIS按年上升9.8%至4,030萬歐元，主要來自美國和國際擴展的貢獻。至於Sol de Janeiro，新近綜合入賬，期內銷售淨額4,080萬歐元。由於收購Sol de Janeiro，帶動批發增加52.2%。零售渠道增長10.4%，乃由於歐洲及美洲市場繼續重新開放，而線上渠道稍微下滑，符合預期，惟銷售淨額仍維持於29.5%的高水平。

以地域劃分，亞太地區銷售淨額1.72億歐元，按報告匯率計算增長6.2%，按固定匯率計算增長1.2%，仍為集團的最大地區；雖然期內中國等主要市場受到疫情限制，但大部分市場均實現雙位數增長，由香港、澳洲和馬來西亞所帶動。今年6月底，自營零售店總數為1,375間，由年初至今，淨關閉115間；由於本集團於今年6月進行撤資，其中淨關閉的110間店舖位於俄羅斯。

走勢上，昨日呈「大陽燭」見突破，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮25元以下吸納，反彈阻力27.75元，不跌穿23.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份