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專家觀點>金利豐證券

粵海股息率具吸引力

粵海投資（0270）為綜合企業，以水資源為核心業務。港府與廣東省已簽訂 2021年至2023年的供水安排，有助鎖定部份收入來源。另外，集團近年的派息比率維持在較高水平，2020年和2021年度均達到85%。2021年全年合共派息每股60.71仙，按年增加3%；現價計，往績和預測息率分別為7.95厘和8.25厘。即使在加息週期下，仍具有一定吸引力。

截至今年3月底止首季度，集團的綜合收入55.07億元，按年下跌13.2%，主要由於物業投資和發展業務的收入減少。期內，稅前利潤按年增加1.6%至23.07億元，純利上升8.5%至14.87億元。投資物業公允值調整產生的淨收益，由2021年首季度的3,093萬元，大幅增加7.7倍至2.65億元。期間的淨匯兌虧損為1,200萬元，而2021年首季度為淨匯兌收益1,600萬港元。

今年首季度，東深供水項目產生的收入按年下跌0.7%至17.33億元，其中對港供水收入增加1.4%至13.5億元，而對深圳和東莞地區的供水收入減少7.5%至3.83億元。至於其他水資源項目，今年首季度的分部收入按年增加96.6%至21.84億元，稅前利潤上升1.5倍至5.03億元。期內，廣東粤海天河城的物業投資業務收入，期內廣東粤海天河城的收入增加22.4%至2.99億元，分部稅前利潤增加22.6%至2.1億元。

今年5月，底集團公佈關連交易，向最終控股股東粤海控股，斥資7.68億元人民幣收購廣州動漫星城85%股權。廣州動漫星城定位為動漫產業，共有地下三層，總建築面積3.26萬平方米。集團預期收購事項，將使粤海天河城集團擴大資產規模，以及業務組合。走勢上，自5月中形成下降軌，目前失守各主要平均線，MACD熊差距略有收窄，STC%K線走高於%D線，宜候低7.5元以下吸納，反彈阻力8.6元，不跌穿7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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