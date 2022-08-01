政策鼓勵汽車消費 吉利料受惠

吉利汽車（0175）旗下高端純電動車品牌「極氪」，宣佈7月份交付5,022輛「極氪001」，交付量創歷史單月新高，較6月份交付新車4,302部增加16.7%。今年7月份，極氪建店新增16家，而自建充電站共新增10城48站，全中國佈局已突破60個城市，累計上線全國62個城市共390個站（不含專用場站），其中青島、海口、徐州、洛陽和惠州等城市首站上線。

今年6月份，集團的總銷量為12.66萬部，按年增加26%，按月上升42%；其中純電動車銷量升3.43倍至1.96萬部。今年首6個月，集團的總銷量61.38萬部，按年下跌3%，其中純電動車銷量錄得增幅4.86倍，至8.12萬部。另外，今年6月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付377部汽車，而今年上半年累計實現以創新訂閱模式交付合共6,253部汽車。

集團將於本月18日公佈今年中期業績，值得留意。走勢上，昨日呈「大陽燭」突破，重上10天、20天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，惟升至保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低16.5元以下吸納，反彈阻力19.2元，不跌穿14.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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