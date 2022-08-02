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美團具行業優勢 目前企穩100天線

杭州市場監管局早前約談美團（3690）和餓了麼等的外賣平台，討論有關低價惡性競爭的問題。市場憂慮政府再推新一輪針對平台監管的行動，加上承接中概股近期弱勢，新經濟股在週二顯著受壓。美團昨日低見171.9元後，跌幅見收窄，收市跌2.1%至176.2元，並企穩100天線。美團為內地最大的到店餐飲服務平台，而且行業准入門檻相對較高，集團仍有相當優勢。

今年第一季度，美團的營業額462.69億元（人民幣，下同），按年增加25%，虧損擴大17.7%至57.03億元，惟整體毛利率上升3.8個百分點至23.2%。期內，餐飲外賣收入按年增加17.4%至41.57億元，佔總收入的52.2%，經營溢利增加41.3%至15.77億元；餐飲外賣交易筆數按年增加15.8%至33.62億宗。今年4至5月，內地受疫情影響而採取封管措施，惟預期6月份已有所改善，預期外賣業務的日均交易量料上升。

2022年第一季度，到店、酒店及旅遊的收入按年上升15.8%至76.22億元，經營溢利增加26.4%至34.74億元。至於新業務及其他，當中商品零售業務為主要投資領域，分部收入增加47%至144.91億元，經營虧損90.25億元，按年擴大12.2%，惟按季收窄11.8%。今年3月底，集團持有的現金及和現金等價物及短期理財投資，分別為354.06億元和680.42億元；資本負債比率約為47%。

集團的非執行董事兼紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬，在上月底連番減持，合共公司654萬股，最新持股量降至2.69%；惟對比騰訊（700）和阿里巴巴（9988）遭減持股份的數目，減持消息對股份影響相對較細。走勢上，股價於長方形通道橫行上落，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低170元（港元，下同）吸納，反彈阻力210元，不跌穿155元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份