新奧能源走勢維持向好 伺機跟進

內地政府為實現碳達峰、碳中和，積極推進能源轉型，支持新能源發展，天然氣行業具增長空間。另外，財政部早前發布《2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》，今期下達新能源補貼資金為27億元人民幣，用於解決可再生能源補貼缺口問題，有助新能源運營商提升現金流。新奧能源（2688）的五大業務分別為天然氣零售、綜合能源、燃氣批發、工程安裝和增值服務，2021年度的收入佔比分別為52.9%、8.4%、27.5%、8.7%和2.5%。
今年首季度，集團的綜合能源銷售量55.25億千瓦時，按年增加46.4%。期內，天然氣零售銷售量按年增加6.8%至68.4億立方米。集團的工商業用戶的售氣量增加7.1%至49.37億立方米，佔比為72%，而民生用氣銷售量增長10.2%至17.58億立方米。集團近年積極發展泛能業務，今年3月底累計投運泛能項目156個，綜合能源銷售量按年增加46.4%至55.25億千瓦時。在建綜合能源項目共有40個，當在建及已投運項目全部投產後，總能源銷售規模將超過368億千瓦時。
至於工程安裝，今年首季度開發工商業用戶已裝置日開口氣量為502萬立方米，按年上升33.5%，其中新建廠房、煤改氣及其他燃料轉換用戶佔比分別為64%、27%和9%。集團完成45萬個新開發家庭用戶的工程安裝，上升13.9%，當中新房、老房和「農村煤改氣」用戶分別佔新開發家庭用戶的73%、14%和13%。
走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距收，短線走勢維持向好，可考慮126元以下吸納，反彈阻力144.5元，不跌穿118元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/