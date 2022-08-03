新奧能源走勢維持向好 伺機跟進

今年首季度，集團的綜合能源銷售量55.25億千瓦時，按年增加46.4%。期內，天然氣零售銷售量按年增加6.8%至68.4億立方米。集團的工商業用戶的售氣量增加7.1%至49.37億立方米，佔比為72%，而民生用氣銷售量增長10.2%至17.58億立方米。集團近年積極發展泛能業務，今年3月底累計投運泛能項目156個，綜合能源銷售量按年增加46.4%至55.25億千瓦時。在建綜合能源項目共有40個，當在建及已投運項目全部投產後，總能源銷售規模將超過368億千瓦時。

至於工程安裝，今年首季度開發工商業用戶已裝置日開口氣量為502萬立方米，按年上升33.5%，其中新建廠房、煤改氣及其他燃料轉換用戶佔比分別為64%、27%和9%。集團完成45萬個新開發家庭用戶的工程安裝，上升13.9%，當中新房、老房和「農村煤改氣」用戶分別佔新開發家庭用戶的73%、14%和13%。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距收，短線走勢維持向好，可考慮126元以下吸納，反彈阻力144.5元，不跌穿118元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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