港華智慧能源具反彈空間

2021年度，管道燃氣的收入按年增加36.4%至139.51億元。去年度，集團整體燃氣銷售量145.79億立方米，按年增加21%，當中工商業的升幅顯著，工業售氣量增加28%至76.67億立方米，商業售氣量上升13%至17.19億立方米，分別佔集團總售氣量的53%和12%，而民用售氣量則增長6%至27.96億立方米，佔集團總售氣量的19%集團總客戶數目達1,509萬戶，較2020年增加95萬戶。

今年5月底，集團斥資2,300萬元收購安國華港49%股權；而安國華港的主要股東--河北天然氣，由中華煤氣（3）間接擁有 43% 權益。安國華港主要從事管道天然氣銷售，並已取得安國市內藥華大路以南城區、石佛鎮及伍仁橋鎮燃氣管網覆蓋範圍的特許經營權。由於安國華港一直錄得盈利，加上正在穩步發展，其未來市場極具潛力。透過收購事項，將有助於集團在周邊地區開發下游燃氣市場。

現價計，集團的預測息率約4.3厘，具有一定吸引力。走勢上，自7月中形成下降軌，目前失守各主要平均線，惟STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮3.6元以下吸納，反彈阻力4.2元，不跌穿3.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份