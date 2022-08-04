moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

港華智慧能源具反彈空間

內地政府為實現碳達峰碳中和，積極推進能源轉型，支持新能源發展，天然氣行業具增長空間。港華智慧能源（1083）的業務主要主要在內地銷售管道燃氣及其他能源、燃氣接駁及延伸業務，去年度三個業務的銷售額均取得增長，收入佔比分別為82%、14%和4%。2021年度，集團的總體營業額171.25億元，按年上升33.5%，純利倒退13.4%至12.53億元，而未計入可換股債券嵌入式衍生工具部分之公平值變動3.59億元之影響，年內股東應佔溢利則增加11.4%至16.12億元。

2021年度，管道燃氣的收入按年增加36.4%至139.51億元。去年度，集團整體燃氣銷售量145.79億立方米，按年增加21%，當中工商業的升幅顯著，工業售氣量增加28%至76.67億立方米，商業售氣量上升13%至17.19億立方米，分別佔集團總售氣量的53%和12%，而民用售氣量則增長6%至27.96億立方米，佔集團總售氣量的19%集團總客戶數目達1,509萬戶，較2020年增加95萬戶。

今年5月底，集團斥資2,300萬元收購安國華港49%股權；而安國華港的主要股東--河北天然氣，由中華煤氣（3）間接擁有 43% 權益。安國華港主要從事管道天然氣銷售，並已取得安國市內藥華大路以南城區、石佛鎮及伍仁橋鎮燃氣管網覆蓋範圍的特許經營權。由於安國華港一直錄得盈利，加上正在穩步發展，其未來市場極具潛力。透過收購事項，將有助於集團在周邊地區開發下游燃氣市場。

現價計，集團的預測息率約4.3厘，具有一定吸引力。走勢上，自7月中形成下降軌，目前失守各主要平均線，惟STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮3.6元以下吸納，反彈阻力4.2元，不跌穿3.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份