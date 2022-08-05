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專家觀點>金利豐證券

新秀麗重上各主要平均線 伺機跟進

隨著全球疫苗接種率提升，各國逐步放寬社交隔離和旅遊限制，旅遊相關概念股見反彈。新秀麗（1910）為全球最大的旅遊行李箱公司，核心旅遊品牌包括新秀麗、Tumi和American Tourister等。在新冠肺炎疫情影響之下，集團2020年度虧損12.78億美元，不過在2021年度成功扭虧為盈，錄得純利1,430萬美元。今年首季度，集團轉虧為盈，純利1,640萬美元，而2021年同期虧損7,270萬美元。集團將於本月17日公佈今年上半年業績，值得留意。

今年首季度，經調整EBITDA為7,320萬美元。按不變匯率基準計算的銷售淨額趨勢持續改善，銷售淨額5.74億美元，按年增加 61.7%。整體毛利率由去年首季度的48.7%，上升6個百分點至54.7%，主要由於在2021年下半年集團上調所銷售產品的價格，緩和產品、貨運及關稅成本上升；促銷折扣降低；以及存貨儲備撥備按年下降。

今年首季度，電子商貿渠道的銷售淨額1.01億美元，佔集團銷售淨額 17.7%，當中包括DTC電子商貿網站的銷售淨額5,360萬美元，以及向網上零售商銷售的銷售淨額4,780萬美元。期內，集團淨減少13家自營店舖，於今年3月底自營零售店的總數為992間。以地區劃分，按不變匯率基準計算，北美洲、亞洲、歐洲和拉丁美洲的銷售淨額分別增加69.5%、22.2%、169.7%和151.9%。另外，集團在本月1日出售俄羅斯業務。

走勢上，上週五重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，宜候低16.5元吸納，反彈阻力18.5元，不跌15.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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