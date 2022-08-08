置富產業信託派息穩定 中長線部署

於今年6月底，集團在本港持有16個零售物業，包括面積約300萬平方呎零售樓面和2,713個車位；旗下租戶以民生日常用品為主，例如超級巾場、餐飲食肆、銀行等。今年6月底，物業組合的出租率為93.9%，期內，租戶續租率81%。集團投入3億元的+WOO 嘉湖資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives），+WOO 嘉湖第二期首個階段已在今年7月完成，預計資產增值措施項目預計在2023年底竣工。

另外，集團向長江實業（1113）收購新加坡零售物業，現金代價8,800萬新加坡元；代價較今年6月30日的物業估值9,500萬新加坡元折讓7.4%。目標物業位於新加坡實龍崗路，包括36個零售分契單位，可出租總面積為22,638平方呎，及1個公共停車場分契單位，為「高文之星（Stars of Kovan）」發展項目的一部分。透過是次收購，集團將業務範圍擴展魂新加坡市場，推動物業組合增長。集團的資產負債比率預期將由今年6月30日的22.4%，增加至成交後的約23.4%。

走勢上，昨日呈「大陽燭」突破向上，重上10天、50天和100天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，可考慮6.7元以下吸納，中線目標7.4元，不跌穿6.33元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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