潤啤提升產品結構 有助改善毛利率

2021年度，集團的整體啤酒銷量按年基本持平，為1,105.6萬千升，而與疫情大流行前的2019年相比，則與行業整體銷量同期變動相同。期內，由於產品結構提升，集團的次高檔及以上啤酒銷量上升27.8%至186.6萬千升。期內，集團的營業額為333.87億元（人民幣，下同），按年增加6.2%，純利上升119%至45.87億元。即使面對原材料和包裝物料價格上漲，平均銷售成本上升，惟集團去年下半年逐步對部分產品進行提價，令去年度整體平均銷售價格按年上升6.6%，而整體毛利率增加0.8個百分點至39.2%。

集團持續推動優化產能佈局，去年度已停止營運5間啤酒廠，共有4個搬遷新建或升級改造項目正式啟動，並有共有3個新建項目正式簽約。去年底，集團在內地營運65間啤酒廠，年產能約1,820萬千升。至於拓展非啤酒業務，去年10月透過其全資子公司向山東景芝白酒有限公司注資13億元，以收購其40%的股權，從而涉獵內地白酒市場。

集團將於本月17日公佈今年上半年業績，值得留意。走勢上，昨日企穩20天線，惟STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低52元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力59元，不跌穿49元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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