中集安瑞科跌勢有望喘穩

近年來，氫能產業在不同國家和地區加快發展。今年第一季度，集團的氫能相關業務錄得大幅增加80.5%至3,589萬元。集團日前公佈，旗下中集氫能科技為榆林科創新城零碳分布式智慧能源中心示範項目，提供電解水制氫解方案、氫能儲運解決方案、調壓供氫系統解決方案和相關核心設備。另外，集團早前公佈，與Hexagon Purus 的氫能合資公司中集合斯康，為本港首架落地的氫能巴士提供IV型車載儲氫瓶和供氫系統。

今年首季度，集團的新簽訂單48.03億元，今年3月底在手訂單為154.99億元，按年增加34%。至於海外市場，第一季度收入佔集團整體收益上升至59%，其中清潔能源、化工環境和液態食品的海外地區收益，分別佔其分部收益的36.1%、95.4%和90.2%。走勢上，近日止穩回穩，企穩10天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料改善，可考慮7.4元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.3元，不跌穿7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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