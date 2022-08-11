moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

太平洋航運優化船隊 提升競爭力

全球經濟增長步伐、俄烏局勢未明，以及新型冠狀病毒疫情影響中國經濟令市場憂慮，惟小宗散貨租金繼續得到支持。太平洋航運（2343）的船隊具規模，目前擁有117艘小靈便型及超靈便型乾散貨船，連同租賃貨船，集團營運合共約240艘貨船；自有船隊總載重噸510萬噸，平均船齡為12年。集團計劃進一步優化船隊，除了進一步擴大超靈便型乾散貨船船隊，並以船齡較輕、較大型及較高效的貨船更新小靈便型乾散貨船船隊，有助提升競爭力。

今年上半年，集團營業額17.23億美元，按年增加50.8%，純利按年增加4.65億美元，按年增加1.9倍，EBITDA升1.3倍至5.67億美元。期內，集團的核心業務錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準的日均淨收入分別為26,370美元及33,840美元，合共產生4.68億美元的貢獻。小靈便型及超靈便型乾散貨船的日均損益平衡水平，分別為10,260美元及10,600美元；儘管船員開支及回國相關的費用上升，加上於2021年撥回貨船減值撥備令折舊增加，集團的開支仍然具競爭力。

集團財政狀況穩健，今年6月底的已承諾可動用流動資金為6.99億美元，而淨現金水平為6,890萬美元。集團派中期息每股35港仙和特別中期息17港仙，合共總股息每股52港仙，派息比率達75%；將於8月10日除淨。不過，集團今年上半年的基本溢利較2021年下半年有所倒退，而且全球經濟回軟，今年下半年的乾散貨運需求或會放緩，因此要留意集團的執行能力和業務情況。

走勢上，自7月中起形成上升軌，昨日重上10天、20天和50天線，MACD維持牛差距收，STC%K線回升至接近%D線，可考慮2.9元吸納，反彈阻力3.9元，不跌穿2.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份