太平洋航運優化船隊 提升競爭力

今年上半年，集團營業額17.23億美元，按年增加50.8%，純利按年增加4.65億美元，按年增加1.9倍，EBITDA升1.3倍至5.67億美元。期內，集團的核心業務錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準的日均淨收入分別為26,370美元及33,840美元，合共產生4.68億美元的貢獻。小靈便型及超靈便型乾散貨船的日均損益平衡水平，分別為10,260美元及10,600美元；儘管船員開支及回國相關的費用上升，加上於2021年撥回貨船減值撥備令折舊增加，集團的開支仍然具競爭力。

集團財政狀況穩健，今年6月底的已承諾可動用流動資金為6.99億美元，而淨現金水平為6,890萬美元。集團派中期息每股35港仙和特別中期息17港仙，合共總股息每股52港仙，派息比率達75%；將於8月10日除淨。不過，集團今年上半年的基本溢利較2021年下半年有所倒退，而且全球經濟回軟，今年下半年的乾散貨運需求或會放緩，因此要留意集團的執行能力和業務情況。

走勢上，自7月中起形成上升軌，昨日重上10天、20天和50天線，MACD維持牛差距收，STC%K線回升至接近%D線，可考慮2.9元吸納，反彈阻力3.9元，不跌穿2.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份