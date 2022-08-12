信和置業財務穩健 手持淨現金

信和置業（83）早前推出錦上路住宅項目「柏瓏」銷售理想，而且尚有多個新項目可供推售，包括將軍澳的日出康城第十一期物業發展項目，以及黃竹坑站第四期物業發展項目等，料繼續支持集團的物業銷售收入。截至2021年12月底止中期，集團營業額108.92億元，按年增加1.7倍，純利升2.3倍至42.26億元，而在撇除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔的基礎溢利增加1倍至43.7億元。

2021/2022年中期，集團應佔物業銷售總收入按年上升3.2倍至84.97億元。期內，集團應佔總租金收益17.98億元，按年下跌2.4%，主要由於續租租金負增長，而整體出租率保持平穩，約為90.3%，當中商舖物業和寫字樓物業的平均出租率，分別為91.9%和89.8%。於去年12月底，集團在香港、內地、新加坡和悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,030萬平方呎；以土地狀況劃分，發展中物業為750萬平方呎、投資物業和酒店為1,190萬平方呎，及已完成之銷售物業為90萬平方呎。

集團財政狀況穩健，於去年12月底，集團擁有現金及銀行存款420.64億元，扣除借貸總額32.51億元，因此淨現金388.13億元。去年底，集團股東所佔之賬面淨值為每股20.56元，現價折讓約5成。現價計，預測股息率4.8厘，具有一定吸引力。走勢上，目前企穩各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮11.5元以下吸納，中線上望13元，不跌穿11元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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