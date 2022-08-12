信和置業財務穩健 手持淨現金

行政會議召集人葉劉淑儀澄清，早前接受訪問時未有提及政府正考慮任何對內地購房者免雙動印花稅（DSD）。不過，客觀事實是，不少港人家庭移民海外，二手樓市出現膠着，調整港人第二個物業印花稅，以及為期最長三年額外印花稅，或許也是適當的時機。另外，本港房地產發展商，財政狀況穩健，淨負債比率低，現水平下跌空間有限。
信和置業（83）早前推出錦上路住宅項目「柏瓏」銷售理想，而且尚有多個新項目可供推售，包括將軍澳的日出康城第十一期物業發展項目，以及黃竹坑站第四期物業發展項目等，料繼續支持集團的物業銷售收入。截至2021年12月底止中期，集團營業額108.92億元，按年增加1.7倍，純利升2.3倍至42.26億元，而在撇除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔的基礎溢利增加1倍至43.7億元。
2021/2022年中期，集團應佔物業銷售總收入按年上升3.2倍至84.97億元。期內，集團應佔總租金收益17.98億元，按年下跌2.4%，主要由於續租租金負增長，而整體出租率保持平穩，約為90.3%，當中商舖物業和寫字樓物業的平均出租率，分別為91.9%和89.8%。於去年12月底，集團在香港、內地、新加坡和悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,030萬平方呎；以土地狀況劃分，發展中物業為750萬平方呎、投資物業和酒店為1,190萬平方呎，及已完成之銷售物業為90萬平方呎。
集團財政狀況穩健，於去年12月底，集團擁有現金及銀行存款420.64億元，扣除借貸總額32.51億元，因此淨現金388.13億元。去年底，集團股東所佔之賬面淨值為每股20.56元，現價折讓約5成。現價計，預測股息率4.8厘，具有一定吸引力。走勢上，目前企穩各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮11.5元以下吸納，中線上望13元，不跌穿11元續持有。
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