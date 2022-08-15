moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

太古A前景具吸引力 伺機跟進

太古A（0019）出售海洋服務部門後，主要業務包括地產、飲料和航空。今年上半年，集團扭虧為盈，錄得純利18.91億元，而2021年上半年為虧損7.92億元。撇除兩個會計期內的重大非經常性項目後，今年上半年，基本溢利17.29億元，按年增加38%；撇除兩個會計期內的重大非經常性項目後，期內經常性基本溢利上升59%至12.49億元，主要由於國泰航空（293）空的虧損減少。

今年上半年，飲料業務銷量下跌8%至8.96萬標箱。分部溢利按年下跌22%至11.52億元，主要由於疫情對內地、香港和台灣飲料市場的不利影響，惟隨著疫情受控，預計將今年下半年減輕。另外，原料成本和營業開支增加，將令溢利受壓。不過，期內美國業務應佔溢利錄得升幅34%，至5.54億元，以當地貨幣計算的收益增加13%。今年7月，集團收購可口可樂越南和柬埔寨的裝瓶業務，預期交易將於今年第四季完成。

雖然仍然受著疫情持續帶來不利影響，以及聯屬公司的業績大幅減弱，國泰航空在今年上半年的虧損減少34%至50億元，但隨著各國陸續降低防疫措施，以本港亦降低抵港人士的酒店檢疫要求，有助帶動航空需求復甦。期內，集團航空部門虧損22.36億元，按年下跌31.3%。至於地產業務，分部經常性基本溢利29.71億元，略低於2021年上半年的30.29億元。

太古A擬增派中期息15%至每股1.15元。集團公佈40億港元回購公司的普通A股和B股；有關資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。走勢上，過去三個交易日呈「大陽燭」上揚，10天線走高於各主要平均線，惟STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟現價明顥高於保歷加通道頂線，料有較大阻力，宜候低50.5元吸納，反彈阻力62元，不跌穿46元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

金利豐證券有限公司

Email: wongdickie@kingston.com.hk

Facebook專頁：https://www.facebook.com/wongdickie1

新浪微博：http://t.sina.com.cn/dickiewong

騰訊微博:http://t.qq.com/wongdickie/