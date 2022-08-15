太古A前景具吸引力 伺機跟進

今年上半年，飲料業務銷量下跌8%至8.96萬標箱。分部溢利按年下跌22%至11.52億元，主要由於疫情對內地、香港和台灣飲料市場的不利影響，惟隨著疫情受控，預計將今年下半年減輕。另外，原料成本和營業開支增加，將令溢利受壓。不過，期內美國業務應佔溢利錄得升幅34%，至5.54億元，以當地貨幣計算的收益增加13%。今年7月，集團收購可口可樂越南和柬埔寨的裝瓶業務，預期交易將於今年第四季完成。

雖然仍然受著疫情持續帶來不利影響，以及聯屬公司的業績大幅減弱，國泰航空在今年上半年的虧損減少34%至50億元，但隨著各國陸續降低防疫措施，以本港亦降低抵港人士的酒店檢疫要求，有助帶動航空需求復甦。期內，集團航空部門虧損22.36億元，按年下跌31.3%。至於地產業務，分部經常性基本溢利29.71億元，略低於2021年上半年的30.29億元。

太古A擬增派中期息15%至每股1.15元。集團公佈40億港元回購公司的普通A股和B股；有關資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。走勢上，過去三個交易日呈「大陽燭」上揚，10天線走高於各主要平均線，惟STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟現價明顥高於保歷加通道頂線，料有較大阻力，宜候低50.5元吸納，反彈阻力62元，不跌穿46元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

金利豐證券有限公司

Email: wongdickie@kingston.com.hk

Facebook專頁：https://www.facebook.com/wongdickie1

新浪微博：http://t.sina.com.cn/dickiewong

騰訊微博:http://t.qq.com/wongdickie/