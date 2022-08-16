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專家觀點>金利豐證券

中移動股息率逾8厘 伺機跟進

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群，並目標由傳統電訊運營商，轉型至科技創新公司。截至今年6月底止中期，營運收入4,969億元（人民幣，下同），按年增加12%；其中，通信服務收入增加8.4%至4,264億元，銷售產品收入上升39.8%至705億元。期內，數字化轉型收入增加39.2%至1,108億元，佔通信服務收入的比重達到26%，而移動雲收入錄得增幅1.04倍至234億元。今年上半年，EBITDA按年增加7.4%至1,739億元，純利上升18.9%至703億元。

今年上半年，集團5G相關投資共計587億元，累計開通5G基站達百萬個，其中700MHz 5G基站30萬個。今年6月，集團的移動客戶數為9.7億戶，淨增1,296 萬戶，其中5G套餐客戶數為5.11億戶。今年上半年，集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）按年增加0.2%至52.3元。雖然5G ARPU有機會受壓，但隨著更多客戶轉移至5G套餐，預期整體移動ARPU可以維持。

集團現金流維持充裕，資本開支920億元，自由現金流552億元。集團宣佈派發中期股息每股2.2港元（港元，下同），按年增加34.9%，除淨日為9月6日。集團去年度的派息比率為60%，而相信今年將會高於60%，目標明年派息比率達70%。

現價計，集團的預測息率為8.3厘，具有一定吸引力。走勢上，目前企穩各主要平均線，10天線走高於多條主要平均線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低51元以下吸納，中線上望56.2元，不跌穿48.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份