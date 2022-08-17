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專家觀點>金利豐證券

國泰業務前景有望改善

新冠病毒疫情持續逾兩年，各地採取旅遊限制及檢疫要求，困擾全球的航空業。國泰航空（293）以本港為基地的國際航空公司，今年上半年的虧損49.99億元，較2021年上半年虧損75.65億元，大幅收窄33.9%。期內，集團收入185.51億元，按年增加17%，除稅後虧損減少7成至15.01億元。至於燃油對沖方面，今年上半年的是平均飛機燃油價格按年增幅85.1%，惟燃油對沖收益按年增加2.2倍至19.88億元，令燃油成本淨額按年增加14%至26.3億元。

今年上半年，國泰航空客運收益增加177.6%至20.68億元，可載客量則減少26.6%；貨運收益增加9.3%至121.48億元。今年6月底，國泰航空持有188架飛機，香港快運和華民航空分別持有26架和14架飛機。隨著本港放寬旅遊政策，降低抵港人士的酒店檢疫要求，加上旅遊情緒轉趨復甦，客運量有望回升，預期集團下半年業績有望進一步改善。集團目標是在今年底逐步將可載客量和可載貨量，分別增至疫情前水平的25%和65%。

國泰航空今年7月份，載客21.97萬人次，按年增加306.2%，但相比疫情前2019年7月的水平下跌93.3%。收入乘客千米數上升348.4%，乘客運載率增加44.7個百分點至73.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加74.6%。今年首七個月，載客人次按年增加162.8%，但運力下跌6.3%，而收入乘客千米數則上升189.8%。至於7月份運載量10.7公噸貨物，按年減少17.2%，與2019年7月相比減少40.7%。

走勢上，自8月初形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢維持向好，可考慮8.4元吸納，中線上望10.2元，不跌穿7.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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