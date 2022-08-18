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專家觀點>金利豐證券

旺旺短線跌勢有望喘穩

旺旺（0151）在行業具有一定知名度，近年在乳品及飲料的銷售持續增長。截至2022年3月底止年度，集團營業額239.85億元（人民幣，下同），按年上升9%，純利增加1.1%至42.03億元，營運利潤倒退4.9%至54.57億元。面對部分原材料及包裝材料價格高企，成本壓力增大，整體毛利率下跌3.4個百分點至44.8%。擬派末期息每股2.1美仙，另派特別息每股2.94美仙，將於8月25日除淨；連同中期息0.83美仙，全年共派息5.87美仙，現價計股息率為7.4厘。

內地新冠疫情自6月受控，政府繼續支持內需穩經濟，而貼近民生所需在消費品領域中較具韌性。2021/2022年財年，集團的乳品及飲料類收益上下半年均實現雙位數成長，年度收入按年上升16.9%至128.73億元，佔總收入的53.7%，毛利率減少2.9個百分點至46.7%。期內，佔乳品及飲料類收益逾90%以上、核心產品「旺仔牛奶」，其收入按年增加18.4%。去年度，米果類收益按年持平至55.92億元，佔總收入的23.3%。休閒食品的收入上升1.6%至53.97億元，佔總額的22.5%，分部毛利率下跌3.5個百分點至44.2%。

集團目前加強發展新興渠道，其中B2B模式包括與各類電商平台的合作、母嬰渠道、OEM代工和特通渠道等；B2C模式，主要包括旺旺線上自主運營的官方旗艦店及線下運營的自動售貨機、主題門店等。雖然新興渠道仍然處於投資期，但2021財年新興渠道收益保持較快增長，佔集團整體收益比已近雙位數。

走勢上，6月29日呈「大陰燭」下跌，期後反覆下跌，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，短線跌勢有望喘穩，可考慮6.15元（港元，下同）吸納，反彈阻力7元，不跌穿5.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份