旺旺短線跌勢有望喘穩

內地新冠疫情自6月受控，政府繼續支持內需穩經濟，而貼近民生所需在消費品領域中較具韌性。2021/2022年財年，集團的乳品及飲料類收益上下半年均實現雙位數成長，年度收入按年上升16.9%至128.73億元，佔總收入的53.7%，毛利率減少2.9個百分點至46.7%。期內，佔乳品及飲料類收益逾90%以上、核心產品「旺仔牛奶」，其收入按年增加18.4%。去年度，米果類收益按年持平至55.92億元，佔總收入的23.3%。休閒食品的收入上升1.6%至53.97億元，佔總額的22.5%，分部毛利率下跌3.5個百分點至44.2%。

集團目前加強發展新興渠道，其中B2B模式包括與各類電商平台的合作、母嬰渠道、OEM代工和特通渠道等；B2C模式，主要包括旺旺線上自主運營的官方旗艦店及線下運營的自動售貨機、主題門店等。雖然新興渠道仍然處於投資期，但2021財年新興渠道收益保持較快增長，佔集團整體收益比已近雙位數。

走勢上，6月29日呈「大陰燭」下跌，期後反覆下跌，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，短線跌勢有望喘穩，可考慮6.15元（港元，下同）吸納，反彈阻力7元，不跌穿5.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份