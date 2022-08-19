長和財務穩定 支持持續派息

今年上半年，港口及相關服務以呈報貨幣計算，收入266.51億元，按年增加14%，EBITDA和EBIT分別為82.73億元和60.42億元，按年上升18%和27%。另外，集團旗下港口業務部門和記港口早前宣布加強與埃及政府的合作，訂立特許經營權協議，在蘇科納港（Ain Sokhna Port）及艾特其勒港（El Dekheila Port）營運兩個新的世界級貨櫃碼頭。兩個項目的初期營運總投資約7億美元。

今年首6個月，CK Hutchison Group Telecom的收益、EBITDA和EBIT，分別為418.17億元、125.12億元和24.74億元，分別按年下跌9%、51%和85%，主要由於2021年上半年確認一次性項目淨額97.87億元，以及意大利表現較遜色。另外，以總額約37億歐元代價出售集團於英國發射塔資產之權益予Cellnex，待取得現時屆最後階段之監管機構批准後，預期今年8月完成；所得出售收益將於今年下半年確認。

集團的整體財務狀況維持穩健，今年6月底，債務淨額1,683.9億元，債務淨額對總資本淨額比率為20.5%；預期英國發射塔交易在今年8月完成後，按備考基準，債務淨額對總資本淨額比率將下跌至17.5%。現價計，預測股息率約5.6厘，具有一定吸引力。走勢上，上週五重上20天線，STC%K線續走低於%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低52元以下吸納，反彈阻力56.4元，不跌穿50.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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