海豐國際增加派息 候低吸納

今年6月底，集團經營77條貿易航線，包括14條通過聯合服務經營的貿易航線，及24條通過集裝箱互換倉位安排經營的貿易航線，網絡覆蓋內地、日本、韓國、台灣、香港、越南等的75個主要港口和城市。期末，集團經營一支由97艘船舶組成的船隊，總運力達到140,524個標準箱，平均船齡為11.7年。

今年上半年，集團2.17億美元的資本開支支出中，當中2.07億美元用於購置船舶。另外，集團經營（包括透過合營公司經營）約1,466,249平方米堆場及143,700平方米倉庫。集團目前陸續交付的新造船替換部分租賃船舶，使租賃和老舊船舶的比例逐漸降低，以保持成本優勢，並降低有害氣體排放。不過，由於陸續出售乾散貨船舶，導致經營天數減少，今年上半年的乾散貨業務收入按年下跌29.5%至910萬美元。

集團擬派中期息每股2.4港元（相當於0.31美元），按年增加1.4倍。走勢上，目前處於下降軌，失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，惟現價高於保歷加通道底線後沽壓料減，宜候低23元以下吸納，反彈阻力27.4元，不跌穿21.65元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/