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專家觀點>金利豐證券

海豐國際增加派息 候低吸納

海豐國際（1308）專注服務亞洲區內貿易市場，採用高頻率高密度的業務模式。截至2022年6月底止中期，集團收入22.58億美元，按年增加69.2%，純利上升139.9%至約11.7億美元。整體毛利率由2021年上半年的41.8%，增加11.5個百分點至2022年同期的53.3%。期內，集裝箱航運物流業務收入增加70.2%至22.48億美元，主要由於期內集裝箱航運量增加8.1%至1,611,495個標準箱，以及平均集裝箱航運運費由2021年上半年的每標準箱，增加至標準箱1,239.1美元。

今年6月底，集團經營77條貿易航線，包括14條通過聯合服務經營的貿易航線，及24條通過集裝箱互換倉位安排經營的貿易航線，網絡覆蓋內地、日本、韓國、台灣、香港、越南等的75個主要港口和城市。期末，集團經營一支由97艘船舶組成的船隊，總運力達到140,524個標準箱，平均船齡為11.7年。

今年上半年，集團2.17億美元的資本開支支出中，當中2.07億美元用於購置船舶。另外，集團經營（包括透過合營公司經營）約1,466,249平方米堆場及143,700平方米倉庫。集團目前陸續交付的新造船替換部分租賃船舶，使租賃和老舊船舶的比例逐漸降低，以保持成本優勢，並降低有害氣體排放。不過，由於陸續出售乾散貨船舶，導致經營天數減少，今年上半年的乾散貨業務收入按年下跌29.5%至910萬美元。

集團擬派中期息每股2.4港元（相當於0.31美元），按年增加1.4倍。走勢上，目前處於下降軌，失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，惟現價高於保歷加通道底線後沽壓料減，宜候低23元以下吸納，反彈阻力27.4元，不跌穿21.65元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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