百威亞太業務料見改善

今年上半年，集團總銷量下降1.4%至45.226億公升。不過，由於持續的高端化和收入管理舉措，但部分被中國COVID管控措施下所導致的渠道及地域組合所抵銷，令每百升收入增加4.2%。今年第二季度，中國業務在3月中旬至5月受到COVID管控措施影響，然而在6月份錄得高個位數銷量增長，其中集團的高端和超高端產品組合均回復銷量雙位數增長；集團的銷量和收入分別按年下跌6.5%和4.9%，惟每百升收入增長1.7%。

至於韓國市場，在今年第二季度，集團擴大總市場份額，並在餐飲及零售渠道方面均取得市場份額。今年第二季度銷量實現高個位數增長，每百升收入實現高個位數增長，主要受惠於凱獅和HANMAC等核心品牌的價格提升7.7%。另外，今年上半年，由於行業銷量已恢復至高於疫情前水平，集團在印度的實現穩健的收入和除息稅折舊攤銷前盈利增長；同時百威品牌亦擴大其市場份額，繼續成為集團在印度的最大品牌。

走勢上，近日失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低21.5元以下吸納，反彈阻力24.25元，不跌穿20.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/