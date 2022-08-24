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專家觀點>金利豐證券

百威亞太業務料見改善

隨著內地疫情自6月受控，各地生活逐步恢復正常，當中包括酒吧和餐廳重開，加上夏季為啤酒傳統旺季，憧憬帶動啤酒需求。百威亞太（1876）生產和銷售啤酒品牌超過50個，包括百威Budweiser、Stella Artois、Corona和Hoegaarden等國際品牌。截至今年6月底止上半年，集團的收入34.53億美元，按年下跌0.7%，純利增加24.3%至6.25億美元。整體毛利率下跌2.27個百分點至50.7%，而原材料成本上升和營運去槓桿，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率下跌0.74個百分點至33%。

今年上半年，集團總銷量下降1.4%至45.226億公升。不過，由於持續的高端化和收入管理舉措，但部分被中國COVID管控措施下所導致的渠道及地域組合所抵銷，令每百升收入增加4.2%。今年第二季度，中國業務在3月中旬至5月受到COVID管控措施影響，然而在6月份錄得高個位數銷量增長，其中集團的高端和超高端產品組合均回復銷量雙位數增長；集團的銷量和收入分別按年下跌6.5%和4.9%，惟每百升收入增長1.7%。

至於韓國市場，在今年第二季度，集團擴大總市場份額，並在餐飲及零售渠道方面均取得市場份額。今年第二季度銷量實現高個位數增長，每百升收入實現高個位數增長，主要受惠於凱獅和HANMAC等核心品牌的價格提升7.7%。另外，今年上半年，由於行業銷量已恢復至高於疫情前水平，集團在印度的實現穩健的收入和除息稅折舊攤銷前盈利增長；同時百威品牌亦擴大其市場份額，繼續成為集團在印度的最大品牌。

走勢上，近日失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低21.5元以下吸納，反彈阻力24.25元，不跌穿20.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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