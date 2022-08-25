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專家觀點>金利豐證券

京東物流中期虧損收窄

京東物流（2618）提供一體化供應鏈物流解決方案和服務，擁有龐大的倉庫網絡，為快速消費品、家電傢俱、服飾、3C、汽車、生鮮等行業客戶，提供行業特定的解決方案和服務產品。今年上半年，集團的收入586.23億元（人民幣，下同），按年增加20.9%。單計今年第二季度，收入上升20%至313億元，其中來自外部客戶的收入增加27.7%至182億元，佔總收入的比例提高至58.3%；期內，外部一體化供應鏈客戶數量增加13.2%至62,566家，本期單客戶平均收入（ARPC）113,617元，按年下跌2.2%。

今年上半年，集團的虧損收窄至14.62億元，而去年同期虧損153.6億元，主要是由於可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損減少，精細化成本控制措施，有效調整客戶結構，以及隨著收入快速增長，規模經濟推動大部分成本構成的效益提高，抵銷部分新冠疫情反覆所產生的額外成本。按非國際財務報告準則，今年上半年虧損5.85億元，去年上半年為虧損15億元，單計第二季度，期間非國際財務報告準則盈利2.13億元。

今年6月底，集團運營超過1,400個倉庫、由雲倉生態平台上業主及經營者運營的超過1,700個雲倉。集團倉儲網絡總管理面積約2,600萬平方米，包括雲倉生態平台上雲倉的管理面積。另外，今年7月底，集團完成收購德邦控股超過50%股權，後者為一家綜合物流公司，提供零擔運輸、整車運輸、快遞服務及倉儲管理等廣泛解決方案；2021年底，德邦集團在中國擁有超過9,000個網點，覆蓋中國幾乎所有區縣。

走勢上，過去兩個交易日呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續土込高於%D線，可考慮15.5元（港元，下同）吸納，反彈阻力17.8元，不跌穿14元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份