蒙牛具行業優勢 短線具反彈空間

今年上半年，內地的新冠病毒疫情反復，加上全球通貨膨脹攀升、原料成本上漲，為乳業帶來短期挑戰。不過，內地民眾對乳製品的人均消費量，仍然遠低於世界平均水平，尤其農村和中小型城市的液態奶的滲透率更低，因此內地乳製品市場仍具較大發展空間。蒙牛乳業（2319）的業務涵蓋行業的上、中和下游，在行業具領先優勢，全球乳業排名提升至第七位。
今年上半年，集團的收入477.22億元（人民幣，下同），按年增加4%，純利上升27.3%至37.51億元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）增加26.3%至54.86億元。不過，受到原輔材料平均價格上漲，以及增加廠房及生產設備投產所產生的折舊費用增加，整體毛利率由2021年上半年的38.2%下降1.6個百分點至36.6%。在疫情下，線上渠道及新零售渠道總體增速優於線下渠道。上半年，蒙牛到家業務總體增長超過35%，電商市場份額27.7%。
期內，冰淇淋業務的收入錄得29.9%的增幅，至39.04億元，惟奶粉業務收入倒退25.6%至18.94億元。於今年6月底，集團在全國共設有生產基地41個，並分別於印度尼西亞、澳洲及新西蘭設有兩個、兩個及一個生產基地，年產能合共為1,274萬噸。
走勢上，上週四呈「大陽燭」向上，重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線續走高於%D線，短線走勢料改善，可考慮34.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力39.8元，不跌穿31.5元續持有。
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