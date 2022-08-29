2022年第二季度，集團的總收入1,340.34億元（人民幣，下同），按年下跌3%，經營盈利按年下跌43%至300.67億元。第二季度，純利186.19億元，按年下跌56%，按季倒退20%，而非國際財務報告準則（Non-GAAP）公司權益持有人應佔盈利281.39億元，按年下跌17%，惟按季增加10%。第二季度，增值服務收入按年下跌0.5%至716.83億元，佔總收入的53%。期內，國際市場遊戲收入下降1%至107億元，或以固定滙率計算大致穩定，而本土市場遊戲收入下降1%至318億元。。

網絡廣告業務在今年第二季的收入按年下降18%至186億元，反映了互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟。社交及其他廣告收入下降17%至161億元，而媒體廣告收入下降25%至25億元。不過，金融科技及企業服務業務的收入按年增加1%至422億元。隨著內地疫情回穩，以及集團採取更有效的成本控制措施，預期集團下半年的業績料改善。

走勢上，近日股價止跌回穩，先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料改善，可考慮320元（港元，下同）以下分階段吸納，反彈阻力380元水平，不跌穿288元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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