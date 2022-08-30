海爾智家積極拓展高端市場

截至今年6月底止中期，集團的營業收入1,218.46億元（人民幣，下同），按年增加9.1%，純利上升15.9%至79.49億元，經調整經營利潤增加11.3%至83.76億元。雖然大宗原材料、零部件成本大幅上升，但集團優化產品結構，提升運營效率等，令整體毛利率按年擴闊0.2個百分點至29.7%。今年上半年，中國智慧家庭業務的銷售收入647.55億元，按年增加12.7%，經營利潤上升27.6%至49.38億元。

集團積極拓展高端市場，卡薩帝今年上半年的收入增幅20.8%，其中第一季度收入錄得增幅超過30%，而隨著疫情受控，6月份卡薩帝收入增長恢復逾兩成。至於海外市場，內地家電企的產品價格具有一定競爭力，有助帶動出口訂單。今年上半年，海外業務實現收入增加8%至614.81億元，經營利潤上升13%至36.34億元，經營利潤率擴闊0.2個百分點至5.9%。

今年上半年的應收賬款及票據周轉天數為40天，較2021年底下降7天，而上半年的存貨周轉天數則增加5天至85天。走勢上，自6月底形成下降軌，近日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮24.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力28.5元，不跌穿23元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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