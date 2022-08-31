石藥具研發能力 伺機跟進

中國醫藥行業深化改革，行業汰弱留強的競爭將會加劇，於促使行業龍頭、具研發能力的企業集中度進一步提高。不過，中央的藥品集中帶量採購，令藥品大幅降價，或影響企業的盈利能力。石藥集團（1093）今年上半年收入156.1億元（人民幣，下同），按年增加12.9%，純利下跌3.2%至29.66億元；而撇除按公平值計入損益之金融資產之公平值變動以及以股份為基礎之酬金開支，基本溢利則按年增加14.9%，至30.69億元。整體毛利率下降3.5個百分點至72.6%。
集團的收入主要來自成藥業務，今年上半年分部收入按年增加9.4%至122.93億元，佔總營業額的78.8%，分部溢利上升16.1%至30.08億元。集團的成藥治療不同領域，包括神經系統、抗腫瘤、抗感染和心血管等；其中，抗腫瘤今年上半年的銷售收入上升2.3%至40.55億元。不過，抗腫瘤藥品--津優力在今年3月完成廣東牽頭的11省聯盟集採，產品降價後提高了藥品的可及性，而克艾力在今年6月完成河南牽頭的13省聯盟集採續約，降價幅度頗大，預期銷售收入將遇到一定的下調壓力。
今年上半年，集團的研發費用按年增加16.8%至18.84億元，約佔成藥業務收入的15.3%。目前約有300個在研項目，其中小分子創新藥40餘項、大分子創新藥40餘項、新型製劑30餘項。集團開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗（SYS6006），已完成一項序貫加强免疫的臨床研究，其安全性和免疫原性均達到預期。
集團擬派中期息每股10港仙，按年增加25%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮7.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.9元，不跌穿7.5元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/