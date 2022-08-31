石藥具研發能力 伺機跟進

集團的收入主要來自成藥業務，今年上半年分部收入按年增加9.4%至122.93億元，佔總營業額的78.8%，分部溢利上升16.1%至30.08億元。集團的成藥治療不同領域，包括神經系統、抗腫瘤、抗感染和心血管等；其中，抗腫瘤今年上半年的銷售收入上升2.3%至40.55億元。不過，抗腫瘤藥品--津優力在今年3月完成廣東牽頭的11省聯盟集採，產品降價後提高了藥品的可及性，而克艾力在今年6月完成河南牽頭的13省聯盟集採續約，降價幅度頗大，預期銷售收入將遇到一定的下調壓力。

今年上半年，集團的研發費用按年增加16.8%至18.84億元，約佔成藥業務收入的15.3%。目前約有300個在研項目，其中小分子創新藥40餘項、大分子創新藥40餘項、新型製劑30餘項。集團開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗（SYS6006），已完成一項序貫加强免疫的臨床研究，其安全性和免疫原性均達到預期。

集團擬派中期息每股10港仙，按年增加25%。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮7.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.9元，不跌穿7.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/