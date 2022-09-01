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北京控股具反彈空間

北京控股（0392）為綜合企業，管道燃氣為主要收入來源，由於項目集中在北京，可望受惠中央推動使用清潔能源的扶持政策。截至今年6月底止中期，集團的營業收入459.9億元，按年增加13.9%，純利按年倒退20.4%至50.3億元，而撇除一次性事項影響後，集團的盈利增加10.8%至54.7億元。整體毛利率由去年同期的15.2%，下降0.5個百分點至14.7%，毛利率收窄主要由於燕京啤酒經營成本上升。

今年上半年，來自燃氣銷售營業收入上升16.3%至341.6億元，分部除稅後溢利增加23.6%至46.23億元，佔比為76.7%。集團旗下北京燃氣，今年上半年的營業收入341.6元，按年增加16.3%，主營業務稅前利潤增加32.4%至38.7億元。北京燃氣上半年合併口徑天然氣銷售量為108.8億立方米，其中北京市域內售氣量93.55億立方米，用於燃氣電廠、家庭及其他和採暖製冷的佔比分別為42.3%、27.3%和26.9%。

北京燃氣通過持有國家管網北京管道公司40%股權，攤佔除稅後淨利潤11.5億元，按年增加21%。另外，今年上半年，集團攤佔中國燃氣（384）8.1億元，按年下跌36.5%。不過，北京燃氣通過持有俄油VCNG項目的20%股權，俄烏軍事衝突暫未構成實質影響，但未來可能對油價、盧布匯率及市場供應等帶來不確定性。至於環境業務，營業收入為45.7億元，包括EEW GmbH的營業收入30.9億元，其他環境業務的營業收入合共14.8億元。集團攤佔北控水務（371）淨利潤2.82億元。

集團擬派中期現金股息每股50仙，按年增加25%。走勢上，自7月起形成下降軌，昨日裂口高開呈「大陽燭」重上10天和20線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料改善，可考慮24.5元以下吸納，反彈阻力27.65元，不跌穿23.1元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份