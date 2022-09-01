今年上半年，來自燃氣銷售營業收入上升16.3%至341.6億元，分部除稅後溢利增加23.6%至46.23億元，佔比為76.7%。集團旗下北京燃氣，今年上半年的營業收入341.6元，按年增加16.3%，主營業務稅前利潤增加32.4%至38.7億元。北京燃氣上半年合併口徑天然氣銷售量為108.8億立方米，其中北京市域內售氣量93.55億立方米，用於燃氣電廠、家庭及其他和採暖製冷的佔比分別為42.3%、27.3%和26.9%。

北京燃氣通過持有國家管網北京管道公司40%股權，攤佔除稅後淨利潤11.5億元，按年增加21%。另外，今年上半年，集團攤佔中國燃氣（384）8.1億元，按年下跌36.5%。不過，北京燃氣通過持有俄油VCNG項目的20%股權，俄烏軍事衝突暫未構成實質影響，但未來可能對油價、盧布匯率及市場供應等帶來不確定性。至於環境業務，營業收入為45.7億元，包括EEW GmbH的營業收入30.9億元，其他環境業務的營業收入合共14.8億元。集團攤佔北控水務（371）淨利潤2.82億元。

集團擬派中期現金股息每股50仙，按年增加25%。走勢上，自7月起形成下降軌，昨日裂口高開呈「大陽燭」重上10天和20線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料改善，可考慮24.5元以下吸納，反彈阻力27.65元，不跌穿23.1元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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