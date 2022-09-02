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專家觀點>金利豐證券

新意網短線走勢料改善

新意網（1686）截至今年6月底止年度，業務維持穩定增長。在疫情下，由於視像會議、電子商務、串流媒體和遊戲等網上應用程式的使用保持在較高水平，對網絡連接容量的需求一直保持強勁。去年度，集團收入20.86億元，按年上升11%，主要受現有客戶及新客戶對現有數據中心的需求增加所帶動。期內，純利增加7.5%至8.47億元，EBITDA上升10%至15.01億元，營運溢利增加8%至10.43億元。

截至今年6月底止年度，來自數據中心及資訊科技設施業務的收入上升11%至19.4億元，佔總收入的93%。集團目前在本港營運六個數據中心，當中五個由集團擁有，兩個由集團擁有的新工程項目亦正在興建。位於荃灣的MEGA Gateway，預計將於今年第四季投入營運，目前集團已收到數名主要客戶合共60%的預訂承諾。位於將軍澳的MEGA IDC 第一期樓面面積約為500,000平方呎，目前在2023年上半年啟用。該兩個新用地項目落成後，集團在本港的數據中心總樓面面積將由現時的150萬平方呎（包括MEGA Fanling）擴充至近300萬平方呎。

今年3月，集團投得舂坎角的用地，將發展成供國際海底電纜使用的第二個登陸站，地盤面積為24,000 平方呎，並毗鄰首個登陸站「HKIS-1」，將提供多元化路徑和擴展能力，有助新的海底電纜增長。今年6月底，集團的銀行結餘及存款為3.1億元，而銀行貸款80.87億元，淨銀行貸款77.77億元，較2021年12月底的72.92億元上升7%。集團擬派末期息每股20.8港仙，現價計股息率約4厘。

集團上週五逆市造好，走勢上，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮5.1元以下吸納，反彈阻力5.9元，不跌穿4.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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