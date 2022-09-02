新意網短線走勢料改善

截至今年6月底止年度，來自數據中心及資訊科技設施業務的收入上升11%至19.4億元，佔總收入的93%。集團目前在本港營運六個數據中心，當中五個由集團擁有，兩個由集團擁有的新工程項目亦正在興建。位於荃灣的MEGA Gateway，預計將於今年第四季投入營運，目前集團已收到數名主要客戶合共60%的預訂承諾。位於將軍澳的MEGA IDC 第一期樓面面積約為500,000平方呎，目前在2023年上半年啟用。該兩個新用地項目落成後，集團在本港的數據中心總樓面面積將由現時的150萬平方呎（包括MEGA Fanling）擴充至近300萬平方呎。

今年3月，集團投得舂坎角的用地，將發展成供國際海底電纜使用的第二個登陸站，地盤面積為24,000 平方呎，並毗鄰首個登陸站「HKIS-1」，將提供多元化路徑和擴展能力，有助新的海底電纜增長。今年6月底，集團的銀行結餘及存款為3.1億元，而銀行貸款80.87億元，淨銀行貸款77.77億元，較2021年12月底的72.92億元上升7%。集團擬派末期息每股20.8港仙，現價計股息率約4厘。

集團上週五逆市造好，走勢上，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮5.1元以下吸納，反彈阻力5.9元，不跌穿4.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie