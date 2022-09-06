長實集團短線走勢料改善

雖然面對加息周期，令本港買家入市審慎，但本港的住屋需求持續，行業前景仍然審慎樂觀。今年上半年度，集團已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為203.97億元，按年增加38%，主要包括去年已於本港竣工的Sea to Sky 住宅單位銷售，以及在內地上海發展興建的世紀盛薈廣場之銷售。今年6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售總額138.77億元，當中本港佔83.39億元。

今年上半年，集團的物業租務收益貢獻（包括攤佔合營企業）按年下跌11%至29.93億元，其中來自本港的物業租務收益下跌11%至19.95億元。另外，集團今年4月，完成出售其飛機資產投資，而位於倫敦甲級商廈5 Broadgate的寫字樓已在今年3月售出，預計有充裕現金，可以用作未來的潛在併購機會。至於英式酒館業務，錄得8.66億元溢利貢獻，扭轉去年同期虧損10.72億元的情況。

走勢上，自7月初起形成下降軌，昨日重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮52元以下吸納，反彈阻力57元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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