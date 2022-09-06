moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

長實集團短線走勢料改善

長實集團（1113）業務相對多元化，以物業銷售為主要收入來源，同時亦從事物業投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務等。截至今年6 底止中期，集團純利129.36億元，按年增加55%，收入上升54%至357.15億元。期內，投資物業公平值錄得虧損6.59億元，而去年同期溢利1.21億元。今年6月底，集團銀行及其他借款總額459億元，持有銀行結存及定期存款598億元，即持有淨現金盈餘139億元。集團擬派中期息每股0.43元，按年增加5%；現價計，預測息率約4.2厘。

雖然面對加息周期，令本港買家入市審慎，但本港的住屋需求持續，行業前景仍然審慎樂觀。今年上半年度，集團已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為203.97億元，按年增加38%，主要包括去年已於本港竣工的Sea to Sky 住宅單位銷售，以及在內地上海發展興建的世紀盛薈廣場之銷售。今年6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售總額138.77億元，當中本港佔83.39億元。

今年上半年，集團的物業租務收益貢獻（包括攤佔合營企業）按年下跌11%至29.93億元，其中來自本港的物業租務收益下跌11%至19.95億元。另外，集團今年4月，完成出售其飛機資產投資，而位於倫敦甲級商廈5 Broadgate的寫字樓已在今年3月售出，預計有充裕現金，可以用作未來的潛在併購機會。至於英式酒館業務，錄得8.66億元溢利貢獻，扭轉去年同期虧損10.72億元的情況。

走勢上，自7月初起形成下降軌，昨日重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮52元以下吸納，反彈阻力57元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份