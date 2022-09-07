香港電訊派息穩定 伺機跟進

今年上半年，流動通訊業務的服務收益按年上升1%至36.47億元，流動通訊服務EBITDA增加2%至21.07億元，邊際利潤為58%。流動通訊業務的後付客戶人數在今上半年仍錄得淨增長至330.5萬名，今年7月底，5G客戶數量91.8萬名，佔集團後付客戶基礎的28%。今年6月底，期末後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）維持穩定在187元，期末後付客戶的ARPU維持穩定於187元

至於電訊服務業務，今年上半年分部收益增長5%至115.96億元；本地電話服務及收費電視服務的收益分別為13.25億元和12.03億元，國際電訊服務收益增加9%至36.28億元。隨著更多客戶採用消費市場寬頻業務的高速光纖入屋（FTTH）服務和家居Wi-Fi方案，有助提升ARPU。電訊服務業務EBITDA上升2%至41.04億元，EBITDA邊際利潤為35%。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮10.5元以下吸納，中線上望12元，不跌穿10.15元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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