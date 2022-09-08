龍源電力重上10天線 短線走勢料改善

龍源電力（0916）在風電行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。今年上半年，集團收入216.62億元（人民幣，下同），按年增加11.7%，除稅前利潤下跌13.1%至63.09億元，純利倒退17.5%至43.33億元。2022年上半年，集團新增自建項目控股裝機容量129.75兆瓦；今年6月底，集團控股裝機容量達到28,827.99兆瓦，其中風電控股裝機容量25,711.44兆瓦。

2022年上半年，集團的風電平均利用小時數為1,173小時，比2021年同期減少124小時。期內，集團所有發電業務平均上網電價每兆瓦時478元，其中風電平均上網電價人民幣每兆瓦時486元。今年首7個月，集團累計完成發電量4,130.7萬兆瓦時，按年上升8.9%，其中風電增長9.3%至3,396.4萬兆瓦時，火電和其他可再生能源發電量分別增加0.5%和87.2%。

今年6月底，集團持有銀行存款及現金為148.26億元，比2021年12月底的39.13億元增加109.13億元，主要原因是本期收到國家撥付的新能源補貼款所致。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮12.2元（港元，下同）吸納，反彈阻力14.3元，不跌穿11.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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