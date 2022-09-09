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專家觀點>金利豐證券

豐盛生活服務財務穩定 整固後有望再上

豐盛生活服務（0331）的業務包括物業及設施管理服務、綜合生活服務，以及機電工程。截至2022年6月底止年度，集團的收入69.67億元，按年增加8%，純利倒退14.3%至5.03億元；若撇除期內3.4億元的政府補助、洗衣業務相關虧損4,580萬元，以及收購事項的一次性專業費用1,410萬元，經調整純利為4.15億元，按年增加35.2%。期內，毛利下跌12.6%至9.93億元，整體毛利率由17.6%下跌3.4個百分點至14.2%，主要由於新冠病毒相關政府補助減少；而撇除政府補助後的毛利，則按年增加14.7%至9.49億元。

綜合生活服務包括提供清潔服務和保安護衛及活動服務，年度的分部收入按年上升8.5%至32.53億元，佔總收入的46.7%；分部毛利率為下跌7.5個百分點至13.4%。於今年6月底，綜合生活服務分部的合約金額總值合計為76.43億元，而未完成合約總額為44.15億元。至於機電工程服務，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物及設施、寫字樓、商場和酒店等；分部收入增加7.9%至30.18億元，收入佔比約43.3%。今年6月底，機電工程服務的合約總金額合計90.09億元，而未完成合約總額為50.85億元。

按地域劃分，自香港、內地和澳門的收入，分別佔總額的87.9%、8.1%和4%。集團的財務穩健，今年6月底，現金及銀行結餘總額7.67億元，債務總額4.03億元，現金結餘淨額增加至3.64億元。集團派末期息每股24.1港仙，按年增加49.7%，連同中期息20.9仙，年度派息45仙，派息率為41%；現價計，預測股息率約8.3厘，具有一定吸引力。

走勢上，9月6日裂口高開，10天線走高於20天、50天和100天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，惟現偎高於保歷加通道底頂線後料有較大阻力，宜候低5.2元以下吸納，反彈阻力5.8元，不跌穿5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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