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專家觀點>金利豐證券

比亞迪電子產品組合應用多樣化

比亞迪電子（0285）為智能產品解決方案提供商，主要覆蓋手機和筆電、新型智能產品、汽車智能系統三大業務板塊。內地由於疫情採取的封管措施，加上芯片短缺問題嚴重導致客戶需求減弱，導致集團今年上半年的產能利用率偏低。今年上半年，集團的營業額436.9億元（人民幣，下同）金按年下跌1.9%，純利倒退61.4%至6.34億元；整體毛利率按年下降1.54個百分點至5.33%。

集團的零部份產品組合多樣化，同時持續拓展海外客戶，盈利前景有望改善。集團將進一步拓展新型智能產品業務，智能家居、無人機、電子霧化等產品的出貨量將持續增加，支持收入增長。今年上半年，集團在智能手機及筆電業務的收入331.51億元，按年下降11.8%，惟集團在安卓（Android）市場仍領導地位。新型智能產品業務方面，受惠於5G和人工智能技術應用滲透率持續提高，新型智能產品市場具發展潛力。今年上半年，集團的新型智能產品業務收入按年增加38%至69.17億元，佔整體收入15.83%。

至於新能源汽車業務方面，分部收入錄得增加1.5倍至32.37億元，佔總收入的7.41%。集團在深圳、惠州、長沙、西安、安陽等地均已配備汽車產品的製造基地，均具備車規級的能力。按地域劃分，今年上半年，來自中國市場的收入按年減少25.9%至175.25億元，來自海外的收入則增加25.3至261.69億元，佔比分別為40.1%和59.9%。期內，應收貿易賬款及應收款項融資的周轉天數約為52日，較2021年上半年的50日增加2日；存貨周轉天數則由37日增加至50日。

走勢上，自8月起形成上升軌，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線， MACD牛差距擴大，惟升至保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮22元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力26.7元，不跌穿19.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份