信義光能計劃進一步增加產能

今年上半年，太陽能玻璃銷售收入按年增加22.6%至80.91億元，佔總收入的83.4%。不過，期內主流3.2毫米及2.0毫米太陽能玻璃的平均市場價格，分別下降12.5%和15.5%，連同大幅提高的採購成本，導致集團的太陽能玻璃的毛利率按年收窄24.5個百分點至26.7%。集團將進一步擴大太陽能玻璃產能，以獲取更多的市場份額；計劃新增八條日熔量各為1,000噸的新太陽能玻璃生產線，其中三條已在今年第二季度投產。

至於太陽能發電場業務，分部收入上升5.5%至15.58億元，收入佔比16.1%；分部毛利率下降0.9個百分點至72.8%。今年6月底，集團太陽能發電場項目的累計核准併網容量為4,115兆瓦，其中3,884兆瓦為大型地面集中式項目，而2,104兆瓦的太陽能發電場已列入可再生能源發電項目清單，而1,720兆瓦的太陽能發電場為平價上網項目。集團預計今年新增的太陽能發電場項目容量，較大機會低於原定目標的720兆瓦。

走勢上，自8月初形成下降軌，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，STC%K線跌穿%D線，宜候低10元以下吸納，反彈阻力11.6元，不跌穿9.53元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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