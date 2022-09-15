中銀航空租賃料受惠行業前景改善

今年6月底，集團的自有、代管及已訂購的飛機共計608架，較今年3月底的530架增加78架；其中自有機隊共有390架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.1年、平均剩餘租期為8.4年，維持機隊年輕化。今年6月底，訂單簿包括181架飛機，較3月底的訂單簿增加71架。自有飛機利用率達96.1%，其中11架單通道飛機、5架雙通道飛機和1架貨機脫租；惟9架單通道飛機和所有5架雙通道飛機均已承諾租賃。

今年上半年航空公司客戶現金收款率為96.9%，按年上升1個百分點。集團受惠於較低的平均債務成本，今年上半年的平均債務成本為2.9%，與2021年上半年相同。期內，經營現金流量（扣除利息）按年增加29%至7.17億美元。今年6月底，集團的現金及短期存款4.54億美元，另有55億美元未動用已承諾信貸額度，債項總額162.91億美元。

走勢上，自8月起形成下降軌，目前失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，宜候低59.5以下吸納，反彈阻力69元，不跌穿56.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份