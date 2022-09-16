創科基本因素不俗 伺機跟進

截至今年6月底止上半年，集團的營業額70.34億美元，按年增加10%，純利上升10.4%至5.78億美元，除利息及稅項前盈利（EBITDA）增加10.7%。毛利率連續第十四個上半年度錄得增長，按年擴闊0.5個百點至39.1%。期內，以市場劃分，每個地區均錄得穩定的銷售額增長。按當地貨幣計算，北美市場的收入增加10.5%至53.97億元，佔總收入的76.7%，而其他地區特別是澳洲、亞洲錄得23%的增幅，而歐洲則增長14.1%。

今年上半年，電動工具的收入按年增加14.9%至66億美元；其中旗艦品牌MILWAUKEE業務銷售額增加25.8%，大幅跑贏市場。期內，集團擴充MILWAUKEE M18和M12充電式系統，帶來主打新垂直市場的產品，及新一代的創新產品。至於地板護理和清潔業務，受到需求放緩及客戶縮減庫存影響，分部收入下跌17.8%至4.72億美元。

另外，今年上半年，存貨周轉日由136日增加2日至138日；應收賬款周轉日為54日，而2021年6月底則為56日。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮88元以下吸納，反彈阻力104.6元，不跌穿80元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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