李寧具行業優勢 候低吸納

今年第二季度，集團整個平台的同店銷售按年錄得10%至20%低段下降。第二季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得高單位數下降。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數下降，其中零售渠道及批發渠道均錄得高單位數下降；電子商務虛擬店舖業務錄得中單位數增加。不過，由於集團在零售端增加了零售折扣、直營和電商渠道佔收入比下降、採購成本上升，以及存貨撥備因存貨原值增加而增加，今年上半年整體毛利率下降5.9個百分點至50%。

今年6月底，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,937個，本年迄今淨增加2個。以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），平均存貨周轉期由去年6底的53日，增加2日至今年6月底的55日，平均應收貿易款項周轉期由13日增加1至14日。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮62.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力72.4元，不跌穿60元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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