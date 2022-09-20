京東健康短線走勢料改善

中國市場監管總局早前發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》，當中提出指引明確第三方平台責任，並提供3個月的寬限期，有助緩解市場對監管的不確定性。京東健康（6618）為內地大型的在線醫療健康平台，今年上半年，集團的收入202.25億元（人民幣，下同），按年增加48.3%，並成功扭虧為盈，錄得純利2.24億元，去年同期虧損4.55億元；非國際財務報告準則盈利12.11億元，按年上升82%。不過，受產品組合變動及促銷影響，整體毛利率由去年同期的24.3%，下降2.5個百分點至21.8%。
集團為母公司京東集團（9618）的大健康業務旗艦，借助京東集團廣泛的供應鏈和全國性網絡進行直銷，有望產生協同效應。今年上半年，醫藥和健康產品銷售的收入增加48.6%至174.82億元，佔總收入的86.4%。截至今年6月底，集團的年度活躍用戶數量1.31億，按年淨增加2,270萬，而期內日均諮詢量快速增長，已超過25萬。今年6月底，有超過1,000家服務商家入駐集團的平台，覆蓋全國範圍內超過500個城市和地區的4萬家線下門店。
至於平台、廣告及其他服務，今年上半年分部收入上升46.2%至27.43億元，佔總額的13.6%。另外，集團在2021年首次推出其線上寵物醫院，今年上半年與京東集團簽訂寵物健康品類資產收購協議，京東健康在原有的寵物在線醫療業務基礎上，形成了寵物健康「醫+藥」的線上閉環，為用戶提供更全面的寵物醫療健康一站式解決方案。
走勢上，自6月底形成下降軌，失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料有改善，宜候低50元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力60元，不跌穿45元續持有。
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