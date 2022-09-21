中海油服重上10天線 伺機跟進

市場憂慮歐美大幅收緊貨幣政策，將影響石油需求前景，惟俄羅斯宣布部分軍事動員，被視為對烏克蘭將行動升級，引發石油和天然氣供應進一步緊張。另外，中國國家能源局早前提出，要加大推動油氣相關規劃落地實施，以更大力度增加上游投資，保障經濟運行和民生需求。中海油田服務（2883）為內地近海市場具規模的綜合油田服務供應商，昨日股價逆市升2.6%至8.63元
今年上半年，集團的營業收入152.13億元（人民幣，下同），按年增加19.5%，純利上升37.1%至11.08億元。期內，由於海上油氣行業回暖，鑽井平台市場需求增加，帶動集團鑽井業務期內收入50.55億元，按年增加16.2%。今年上半年，公司鑽井平台作業日數為8,017天，按年增加1,439天，其中自升式鑽井平台作業6,632天，半潛式鑽井平台作業1,385天，分別增加1,336天和103天；平台日曆天使用率增加12.1個百分點至77.4%。
今年上半年，油田技術服務業務收入增加25.5%至60.2億元，由要由於主要要業務線作業量均有所上升。至於船舶服務業務，分部收入上升12.3%至17.29億元，其中自有船舶實現收入10.67億元。集團預計今年的資本性開支將增加至41.6億元，主要用於投資自有技術、產業設備製造及更新改造。
走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，目前企穩各主要平均線之上，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢維持向好，可考慮8.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.7元，不跌穿7.9元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/