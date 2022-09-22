內地受高溫天氣影響，全國用電需求持續走高，內地政府表明要堅持決杜絕拉閘限電，發改委早前已經要求地方和企業加快釋放煤炭產量，加強相關運輸和保障電煤供應。另外，俄羅斯早前將無限期關閉天然氣供應管道北溪1號，引發市場憂慮歐洲天然氣短缺，或重啟燃煤電廠維持能源供應。神華（1088）作為煤炭的龍頭企業，主要從事煤炭採掘和發電業務，並擁有相關的鐵路、港口等運輸網絡，形成較完整的產業鏈，有望率先受惠行業需求增加。
今年上半年，集團的營業額1,655.79億元（人民幣，下同），按年增加15%，純利上升60.3%至424.75億元，整體毛利率增加7個百分點至35.6%。期內，煤炭業務收入按年上升6%至1,165.28億元，佔總收入的70.4%，稅前利潤增加80%至393.39億元；煤炭價格上漲，煤炭平均銷售價格按年增加26.9%至每噸633元（不含稅）。至於發電業務，分部營業額增加36.6%至370.75億元，主要由於自2021年下半年以來集團多台機組陸續投運，以及受電價政策調整影響，集團售電量和平均售電價格分別按年增長加10.5%和23.7%。
今年8月份，集團的煤炭銷售量按年下跌12.9%至3,380萬噸，主要由於外購煤銷售量下降降；8月份產量增加4.5%至2,540萬噸。今年首8個月，集團的煤炭銷售量約2,.77億噸，按年下跌13.6%，而產量則增加4.8%至2.1億噸。走勢上，過去一個月橫行整固，目前失守10天和20天線，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮23.5元（港元，下同）吸納，若以大成交突破26.5元阻力，升勢有望持續，不跌穿22.5元續持有。
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