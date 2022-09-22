今年上半年，集團的營業額1,655.79億元（人民幣，下同），按年增加15%，純利上升60.3%至424.75億元，整體毛利率增加7個百分點至35.6%。期內，煤炭業務收入按年上升6%至1,165.28億元，佔總收入的70.4%，稅前利潤增加80%至393.39億元；煤炭價格上漲，煤炭平均銷售價格按年增加26.9%至每噸633元（不含稅）。至於發電業務，分部營業額增加36.6%至370.75億元，主要由於自2021年下半年以來集團多台機組陸續投運，以及受電價政策調整影響，集團售電量和平均售電價格分別按年增長加10.5%和23.7%。

今年8月份，集團的煤炭銷售量按年下跌12.9%至3,380萬噸，主要由於外購煤銷售量下降降；8月份產量增加4.5%至2,540萬噸。今年首8個月，集團的煤炭銷售量約2,.77億噸，按年下跌13.6%，而產量則增加4.8%至2.1億噸。走勢上，過去一個月橫行整固，目前失守10天和20天線，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮23.5元（港元，下同）吸納，若以大成交突破26.5元阻力，升勢有望持續，不跌穿22.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份