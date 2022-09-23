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醫思健康短線走勢料改善

醫思健康（2138）為本港最大的非醫院醫療服務供應商，醫療服務覆蓋範圍廣泛，包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務等。本月初，集團與AXA安盛簽署一份不具法律約束力的諒解備忘錄，雙方就向AXA安盛客戶提供一站式健康服務達成戰略合作。首間由雙方聯合設立的AXA安盛醫療中心，位於銅鑼灣世貿中心，並已於今年9月8日揭幕，而位於中環的 AXA安盛指定內視鏡及日間醫療中心將於今年11月正式投入服務。

截至2022年3月底止年度，集團的收入按年增加40.3%至29.2億元，稅息折舊及攤銷前利潤上升35%至5.36億元，純利增加2.4%至1.98億元，惟溢利率下跌1.5個百分點至 9.3%。期內，醫療服務的收入按年增加64.6%至16.89億元，相當於總收入的57.9%，按年擴張8.6個百分點；分部溢利增加1.3倍至2.03億元。至於美學醫療及美容養生服務，分部收入上升10.2%至10.91億元，佔總收入的37.4%。

2022年財年，集團進行多項併購，已完成6.41億元估值的收購，並成功進入獸醫領域，收購了7間寵物醫院，2間寵物用高端影像中心。於今年3月底，服務點總數擴張至147個，且總樓面面積增加34.2%至53.4萬平方呎。另外，今年6月初，集團認購創利發展股份，以獲取擴大股本30%股權，認購價7,200元另加股東貸款，投資最多2.75億元；創利發展持有的物業將重新開發，主要用作醫療中心及其他臨床用途，預計將於2024年第四季度完工。

派末期息每股4.2港仙，連同中期息10.2港仙，全年共派息每股14.4港仙，派息比率為84.2%。走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮5元吸納，反彈阻力6.4元，不跌穿4.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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