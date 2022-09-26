受到原材料、能源及運輸等生產成本壓力的負面影響，整體毛利率下跌5.4個百分點至32%，經營溢利率下跌5.5個百分點至7.8%，惟集團已經進行價格調整、優化產品組合，以及減少生產成本等，冀有助緩和成本壓力。今年上半年，集團推出多個新品，包括維達可水洗廚房紙、維達4D Deluxe濕廁紙等。集團透過提高高端產品組合的佔比，有助減輕原材料成本上升及促銷壓力所帶來的影響，鞏固集團的市場領先地位。

至於個人護理業務，分部收入增加9%至17.17億元，佔總額的18%，分部毛利率下跌1.2個百分點至34.1%。集團繼續擴充產能，已開展試運營的華南、華東及華中造紙產能擴張，在今年6月底集團造紙設備設計年產能達139萬噸。位於馬來西亞的新東南亞區域總部，以及其先進製造和創新中心的建設工程正按計劃進行，預計在今年內落成。

走勢上，9月8日呈「大陰燭」下挫，目前失守各主要平均線，惟MACD熊差距略有收窄，STC%K線回升至接近%D線，短線走勢料有改善，可考慮19元以下吸納，反彈阻力21.5元，不跌穿18元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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