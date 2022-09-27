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專家觀點>金利豐證券

中糧包裝整固後有望再上

中糧包裝（0906）主要從事生產與銷售馬口鐵包裝、鋁製包裝和塑膠包裝，可用於食品、飲料及和日化產品等消費品所使用包裝產品。截至今年6月底止中期，集團的收入52.27億元（人民幣，下同），按年增加11.7%，純利升7.3%至4.62億元。不過，由於受原材料價格上漲影響，整體毛利率由去年同期的14.1%，下降2.3個百分點至11.9%；其中鋁製包裝業務毛利率為12.1%、馬口鐵包裝的毛利率為11.3%，分別按年下跌3.5個百分點和1.1個百分點。

集團的鋁製包裝產品，包括兩片罐及單片罐；兩片罐產品主要用於啤酒、碳酸飲料和茶飲料等產品的包裝，客戶包括百威英博、可口可樂、雪花啤酒、加多寶和青島啤酒等。今年上半年，鋁製包裝銷售收入按年增加28.4%至27.49億元，佔總收入的52.6%，其中兩片飲料罐的收入上升29.4%至26.55億元。至於馬口鐵包裝，產品包括鋼桶、奶粉罐、氣霧罐和金屬蓋等，分部收入下跌3.6%至21.69億元，當中鋼桶和奶粉罐的銷售收入分別增加6.6%和5.6%。

集團積極提升產能，瀋陽新廠啓動，連同明新廠和成都三線，有助強化現有西南市場佈局；比利時二線年內投產，將進一步豐富海外產品罐型。集團擬派中期息每股13.9港仙（港元，下同）；現價計，預測市盈率約7.3厘。另外，集團的公眾持股量仍維持在2022年1月26日的21.72%，低於上市規則的最低25%。集團正分別與新賣方、公司第二和第三大主要股東商談有關股東出售事項；預計股東出售將在今年12月下旬左右進行並完成。

走勢上，昨日失守10天線，MACD熊差距擴闊，STC%K線升穿%D線，可考慮3.2元吸納，反彈阻力3.6元，不跌穿3.1元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份