農夫山泉推新產品 吸引不同客戶群

今年上半年，集團各種類產品的收入仍然錄得升幅。期內，包裝飲用水的收益按年增加4.8%至93.49億元，佔總收入的56.3%。茶飲料產品的收入錄得顯著增幅，按年上升51.6%至33.07億元，收入佔比為19.9%。集團推出新產品，豐富產品組合，包括推出兩款全新口味「茶π」、全新碳酸茶系列產品「汽茶」，有助吸引不同客戶群。

今年6月底，集團的長期銀行定期存款、質押存款、現金及銀行結餘總額為206.59億元，另有授信總額度128.55億元，計息借貸28.37億元，租賃負債7,922萬元；期末，資本負債比率14.5%。存貨周轉天數由2021年的54.8天減少7.1天至2022年上半年的47.7天；貿易應收款項及應收票據周轉天數從2021年的5.1天，則增加1.1天至2022年上半年的6.2天。

走勢上，近日先後失守20天和50天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線續走高於%D線，宜候低42.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力47.55元，不跌穿40元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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