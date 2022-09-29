長建短線跌勢有望喘穩

期內，英國業務的溢利貢獻16.79億元，按年上升219%，增幅主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於去年同期入賬。集團的業務基於受到規管制度保障；與通脹掛鈎之調整機制，惠及受規管資產基礎。UK Power Networks 將繼續就規管方案進行工作，最終規管定案將於12月公佈，一經落實，UK Power Networks 將能預期未來五年的受規管業務收入。至於澳洲基建業務，分部溢利貢獻10.04億元，按年增加9%。

今年上半年，集團持有逾3成股權的電能實業（6）的溢利貢獻10.32億元，按年增加14%；主要由於海外業務的營運表現持續良好，以及港燈在管制計劃實施下提供穩定溢利貢獻。期內，來自營運的現金流42.18億元，按年下跌3.3%，今年6月底手持現金95.91億元，貸款總額286.21億元，負債比率12.9%，較2021年年底的14.7%有所改善。

集團派息穩定增加，自1996年上市以來的年度股息連年增加；集團派中期息每股0.7元，而去年同期為0.69元。現價計，預測股息率約6.4厘，具有吸引力。走勢上，自8月中形成下降軌，目前失守各主要平均線，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線升穿%D線，短線跌勢有望喘穩，可考慮39元以下分階段吸納，反彈阻力44.5元，不跌穿36元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份