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專家觀點>金利豐證券

信置短線沽壓料減

本港銀行早前上調最優惠利率（P），加上不少港人家庭移民海外，二手樓市出現膠着，本港樓市氣氛相對疲弱。不過，本港房地產發展商的財政狀況穩健，淨負債比率低，可考慮候低吸納，作中長線部署。信和置業（83）截至2022年6月30日止年度，營業額155.54億元，按年下跌36.6%，股東應佔淨溢利155.54億元，按年減少40.5%，而撇除投資物業重估虧損後，股東應佔基礎溢利65.31億元，按年倒退36.7%。

2021/2022財政年度，集團應佔物業銷售總收入（連同所佔聯營公司及合營企業）減少4成至108.42億元。期內，物業銷售收入主要來自出售完成位於白石角的逸瓏灣8的住宅單位和車位，以及出售於過往財政年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括位於觀塘的凱滙、西貢的133 Portofino及漳州的信和•御龍天下。

期內，總租金收益下跌3.2%至35.46億元，投資物業組合平均出租率上升1個百分點至90.8%，當中商舖物業和寫字樓物業的平均出租率，分別為92.9%和89.7%。期內，淨租金收益跌3.5%至31.02億元。今年6月底，集團在內地、香港、新加坡和悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,040萬平方呎。集團財政狀況穩健，於今年6月底，集團擁有現金及銀行存款447.84億元，扣除借貸總額32.5億元，因此淨現金415.34億元。

今年6月底，集團股東所佔之賬面淨值為每股20.39元，以上週五收市價10.38元折讓約5成。集團擬派末期息每股42仙，按年上升2.4%，連同中期息15仙，年度派息每股57仙；現價計，股息率5.5厘。走勢上，上週五呈「大陽燭」上揚，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮10.2元以下吸納，中線上望12.36元，不跌穿9.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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