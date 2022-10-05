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專家觀點>金利豐證券

潤電短線走勢料改善

內地持續高溫，用電量大幅增加，電力超負荷。另外，國務院在8月底提出「支持中央發電企業等發行2,000億元人民幣能源保供特別債」，其中首單300億元人民幣能源保供特別債在本初成功發行，期限5年，票面利率2.65%，有望藉以緩解中央發電企業的資金壓力，提升能源保供能力。

華潤電力（0836）為內地主要電企，目前由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源，業務具有增長潛力。今年上半年，集團營業額504.09億元，按年增加18%，純利倒退22.5%至43.7億元，經營利潤下跌7.4%至74.11億元，主要由於附屬燃煤電廠燃料成本大幅上升，抵消了其他利好因素。期內，附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸1,135.2元，按年增長加39.7%；平均單位燃料成本為每兆瓦時337元，上升39.5%。

今年上半年，集團的火電業務虧損（不包括非現金匯兌損益）為20.27億元，而2021年上半年淨利潤貢獻為8.02億元；可再生能源業務淨利潤貢獻（不包括非現金匯兌損益）為52.80億元按年增加5.8%。隨著內地發改委等部門加強對煤炭價格穩定，料有助緩和火電業務虧損的情況。

今年首8個月，集團附屬電廠累計售電量123,545,154 兆瓦時，按年上升4.7%，其中風電場和光伏電站的售電量分別按年增加13.3%和20.3%。現價計，預測市盈率為6.2倍，預測股息率為6.3厘。走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮12.2元吸納，反彈阻力14.5元，不跌穿10.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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