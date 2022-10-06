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專家觀點>金利豐證券

中鐵新簽合同持續增加

中央再加碼穩經濟，推出一攬子政策措施，預期基建投資項目將持續受到國家政策支撐。國務院要求地方政府依法用好5,000億元（人民幣，下同）專項債結存限額，在10月底前發行完畢，優先支持在建項目。因此，預期新一輪資金有望投入基建行業，加快形成實物工作量。中國中鐵（390）在鐵路、公路、市政和城市軌道交通等範疇具領先優勢。集團早前公佈，近期中標38項重大工程，工程中標價合計 911.78億元，佔集團中國會計準則下去年營業收入的8.52%。

今年上半年，集團的營業總收入5,605.87億元，按年增加12.5%，純利上升15.5%至151.26億元；毛利率為8.3%，與去年同期的8.4%基本持平。期內，基礎設施建設業務的收入按年增加7.9%至4,959.08億元，佔總收入的83.3%，分部毛利率和所得稅前利潤率分別為7.3%和3.9%，按年擴闊0.3個百分點和0.2個百分點；主要原因是盈利水平較高的公路和市政業務收入佔比提升。

今年上半年，集團實現新簽合同額上升17.2%至12,119.4億元，其中傳統基建市場方面，鐵路市場完成新簽合同額992.8億元，繼續保持龍頭地位。今年6月底，未完合同額51,166.6億元，較2021年底增加12.6%。集團積極拓展其他範疇，在水利水電、機場工程等業務經營成果提升顯着，完成新簽合同額超2,000億元，尤其是水利水電業務完成新簽合同額742.2億元，錄得按年增幅8.2倍。

走勢上，自9月起形成下降軌，目前失守各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮3.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.7元，不跌穿3.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份