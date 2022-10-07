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專家觀點>金利豐證券

澳門博彩業有望逐步復甦 銀娛料受惠

澳門今年9月博彩毛收入29.62億元澳門元，按年下跌49.6%，惟按月回升35.3%。隨著澳門疫情受控，憧憬入境防疫政策逐步放寬，對澳門博彩行業料有正面影響，有望整個行業由谷底逐步復甦。持續受到新冠肺炎疫情影響，銀娛（27）今年上半年的淨收益65.2億元，按年下跌39%，經調整EBITDA倒退9成至1.91億元；轉盈為虧，股東應佔虧損為8.5億元，而2021年上半年純利9.5億元。為集團最大的收益及盈利貢獻來源的「澳門銀河」，期內經調整EBITDA為5.36億元，按年下跌68%。

今年上半年，集團的淨博彩收入按年下跌47%至65.2億元。期內，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為48億元，按年下跌51%；中場博彩收益總額下跌35%至38億元，轉碼博彩收益總額為7.19億元，按年下跌79%，角子機博彩收益總額2.38億元，下跌29%。期內，非博彩收益倒退22%至10.79億元。「澳門銀河」今年上半年五間酒店平均入住率為33%。

今年6月底，集團現金及流動投資290億元，債務總額86.97億元，淨現金為203億元。不過，受到疫情影響，董事會決定不派發股息。至於未來發展，集團正在推進路氹第三及四期的發展，聚焦在非博彩業務，計劃將令版圖進一步擴大100萬平方米。另外，澳門博彩經營牌照早前截標，預期目前六間博彩企業可順利過渡。

走勢上，自9月初形成上升軌，10天線走高於各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距略有收窄，宜候低47元以下吸納，反彈阻力54.4元，不跌穿43.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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