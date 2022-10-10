中集安瑞科新簽訂單持續增加

今年上半年，集團清潔能源的收入按年倒退4.8%至46.83億元，佔總收入的52.3%。近年來，氫能產業在不同國家和地區加快發展，集團今年上半年的氫能業務收入，按年增加175.1%至1.69億元。期內，集團新簽訂單合計為107億元，按年增加16.8%，其中清潔能源的新簽訂單按年增加2.7%至54 億元，而氫能業務新簽訂單為2.3億元。今年6月底，集團在手訂單合計173 億元，按年增加41.7%。

至於海外市場，由於大部分國家疫情管控逐步放寬，對工業氣體裝備及天然裝備的需求增加，今年上半年新簽海外訂單額按年增加70%，預計下半年或持續上升，帶動整體業務增長。歐洲天然氣價格大升，連同全球液化天然氣運輸需求增加，集團有望從中受惠。

走勢上，昨日跌穿50天和100天線，MACD熊差距擴闊，STC%K線跌穿%D線，惟跌穿保歷加通道底線後沽壓料減，可考慮7.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9元，不跌穿7.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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