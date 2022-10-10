中集安瑞科新簽訂單持續增加

中集安瑞科（3899）的產品主要應用於清潔能源，亦涵蓋化工環境和液態食品行業。今年上半年，內地的防疫措施令經濟放緩，對清潔能源業務造成不利影響；不過，大多數海外國家放寬防疫措施，有助化工環境和液態食品分部。今年上半年，集團的收入89.49億元（人民幣，下同），按年增加12.7%，純利上升14.6%至4.39億元；剔除股票激勵計劃費用攤銷及可換股債券相關財務費用的核心溢利，按年增加34.5%至5.32億元。整體的毛利率改善1個百分點至15.9%，主要由於化工環境業務的毛利率改善6.1個百分點至20.7%。
今年上半年，集團清潔能源的收入按年倒退4.8%至46.83億元，佔總收入的52.3%。近年來，氫能產業在不同國家和地區加快發展，集團今年上半年的氫能業務收入，按年增加175.1%至1.69億元。期內，集團新簽訂單合計為107億元，按年增加16.8%，其中清潔能源的新簽訂單按年增加2.7%至54 億元，而氫能業務新簽訂單為2.3億元。今年6月底，集團在手訂單合計173 億元，按年增加41.7%。
至於海外市場，由於大部分國家疫情管控逐步放寬，對工業氣體裝備及天然裝備的需求增加，今年上半年新簽海外訂單額按年增加70%，預計下半年或持續上升，帶動整體業務增長。歐洲天然氣價格大升，連同全球液化天然氣運輸需求增加，集團有望從中受惠。
走勢上，昨日跌穿50天和100天線，MACD熊差距擴闊，STC%K線跌穿%D線，惟跌穿保歷加通道底線後沽壓料減，可考慮7.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9元，不跌穿7.4元續持有。
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