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專家觀點>金利豐證券

歐舒丹採用多品牌策略

歐舒丹（0973）為天然護膚產品銷售商，採用多品牌策略，以L’OCCITANE en Provence為核心品牌。截至今年6月底止季度，集團延續2021/2022財年的銷售表現。2023財年第一季度，集團的銷售淨額4.16億歐元，按報告匯率和固定匯率計算均有雙位數增長，增幅分別為23.4%和15.8%。在可比基礎（即不計及最近收購的品牌Sol de Janeiro及Grown Alchemist、集團已撤出的俄羅斯市場及不將美國附屬公司綜合入賬）上，與去年同季27.7%增長的高基數相比，集團的銷售增長為5.1%。

2023財年第一季度， 以地域劃分，亞太地區銷售淨額1.72億歐元，按報告匯率計算增長6.2%，按固定匯率計算增長1.2%，仍為集團的最大地區；雖然期內中國等主要市場受到疫情限制，但大部分市場均實現雙位數增長，由香港、澳洲和馬來西亞所帶動。2023財年第一季度，零售渠道增長10.4%，乃由於歐洲及美洲市場繼續重新開放，而線上渠道稍微下滑，符合預期，惟銷售淨額仍維持於29.5%的高水平。

L’OCCITANE en Provence的銷售淨額2.91億歐元，按固定匯率計算的增長5.9%；ELEMIS按年上升9.8%至4,030萬歐元，主要來自美國和國際擴展的貢獻。至於Sol de Janeiro，新近綜合入賬，期內銷售淨額4,080萬歐元，與去年同季（於收購前）相比，按本地貨幣計算，增幅約為60%。今年6月底，自營零售店總數為1,375間，由年初至今，淨關閉115間；由於集團於今年6月進行撤資，其中淨關閉的110間店舖位於俄羅斯。由於收購Sol de Janeiro，帶動批發增加52.2%。

走勢上，過去四個交易日呈「大陰燭」下挫，惟昨日呈「十字星」的待變形態，目前失守各主要平均線，MACD熊差距擴關，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低20.5元以下吸納，反彈阻力24.7元，不跌穿19.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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